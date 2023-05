Van superexclusief tot nagelnieuw: Buren voor eventjes La Douce France tijdens de Franse Autodag

Met video Bestuurder (23) aangehou­den na zware crash met opengere­ten auto op Tielse dijk: ‘Ze rijden hier vaker als gekken’

De bestuurder van de auto die in de nacht van zaterdag op zondag op een betonnen bak klapte in Tiel, is door de politie aangehouden. Bij het ongeval raakte een andere inzittende, een 19-jarige Tielenaar, ernstig gewond. ,,Het is ongelooflijk hoe hard hier ’s nachts wordt gereden.”