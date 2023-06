Vandaag lichte bewolking in Buren

indebuurt.nl Michelle bakt zoete lekkernij­en bij café in Bottendaal: 'Elke week een ander assorti­ment'

Bakken en barbecueën, dat is wat Michelle Baars het liefste doet. Naast de barbecues die ze bij mensen thuis verzorgt, verkoopt ze sinds kort haar zoete lekkernijen in café We Gaan Beginnen in Bottendaal. Wat er op het menu staat, is elke week weer een verrassing.