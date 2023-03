Vluchtelingenopvang Oekraïners in Maurik breidt uit met drie chalets

Hebben Tielenaren gemeenten met nepfactu­ren getild? Justitie eist cel- en werkstraf tegen tweetal

Het leek een slim een-tweetje. De 43-jarige Tielenaar was ambtenaar bij de gemeente Tiel: als er een factuur binnenkwam, voerde hij ze in zodat ze betaald werden. Zijn 46-jarige plaatsgenoot had twee bedrijfjes die zogenaamd diensten verrichtten. In de praktijk werd er niet gewerkt, maar wel betaald. Ruim een ton. En later nog 20.000 euro door de gemeente Culemborg.