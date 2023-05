Voordeligste keus: 75 sociale appartementen in gemeentehuis

Wat er ook wordt gekozen, er kan straks gewoond worden in het ‘gemeente­pa­leis’ van Maurik

Voor de ombouw van het Burense gemeentehuis in Maurik naar een appartementencomplex zijn nog twee scenario’s in beeld. Op termijn komen er 20 of 42 appartementen in het pand, dat bij velen bekend staat als gemeentekasteel of gemeentepaleis.