Vrouw schrikt van overstekend dier en belandt in de sloot in Buren

Tielenaar (46) die jongere broer neerstak moet vijftien maanden de cel in: ‘Geen sprake van zelfverde­di­ging’

Een 46-jarige Tielenaar die 10 mei vorig jaar zijn jongere broer (38) neerstak, moet vijftien maanden de cel in. Gaat hij binnen twee jaar weer in de fout, komen daar vijftien maanden bij. De straf is gelijk aan de eis van twee weken geleden.

25 januari