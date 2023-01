Wéér zandzakken voor de deur, Betuwse buurt is wateroverlast spuugzat: ‘Ik ben uit de verzekering gegooid’

Na Tricht en Opijnen kijkt gemeente of er ook in Beesd flexhuizen kunnen komen

Beesd krijgt mogelijk flexwoningen. Er zijn al concrete plannen voor zulke woningen in Tricht (bij de randweg) en Opijnen (op het voormalige voetbalveld). Nu kijkt West Betuwe of dat ook in Beesd mogelijk is.

4 januari