Wonen mag nu ook zonder winkel in centra van de gemeente Buren

Liendense woning drie maanden op slot na vondst hennepkwe­ke­rij

Een complete hennepkwekerij - 134 planten incluis - in een woning aan de Rijndijk in Lienden was reden voor waarnemend burgemeester Josan Meijers om het pand te sluiten. Sinds vorige week mag er drie maanden lang niemand het huis in.

27 december