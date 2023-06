Zonneveld levert omgeving bijna miljoen euro op

Aangewaai­de struikriet­zan­ger zoekt vrouwtje en lokt vogellief­heb­bers

Alarmfase 1 voor vogelspotters in de wijde omtrek van Culemborg. In een wilgenbosje pal naast de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch is vrijdag een zeldzame struikrietzanger neergestreken. En die wil je zien of, mocht dat niet lukken, in elk geval horen.