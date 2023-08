met video Shovel slaat gapend gat in het huis van Connie en Nico: ‘Ik kan het je niet vertellen, zo hard was de klap’

Nico en Connie Fernhout weten niet wat hen dinsdagavond overkomt. Aan het einde van een warme en zonnige zomerdag klinkt er van de andere kant van het huis een gedonder van jewelste. Er komt een shovel de dijk af. Een dag later herinnert een gapend gat in de muur van hun huis aan de ellende die zich heeft voltrokken. ,,Het is een drama.”