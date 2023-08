Deze held redde Maurikse op scootmo­biel uit water: ‘Hij sprong meteen de sloot in’

Een oudere Maurikse, bewoonster van zorgcentrum De Valentijn, heeft haar leven wellicht te danken aan een Oekraïense vluchteling. Ze was vorige week zondag met haar scootmobiel in een sloot beland en hij is in de sloot gesprongen en heeft de scootmobiel die op haar lag van haar afgehaald.