Aantal Holocaust-ontkenners groeit en daar willen zij wat aan doen: ‘Het is een zorgelijke trend’

Abra liet een jaar lang de auto staan, en dat leverde haar reacties uit het hele land op

Ze ging in 2021 niet één keer met de auto of trein: Abra Voets (38) leeft voor het klimaat. De vrouw uit Krimpen aan den IJssel wilde daarmee het goede voorbeeld geven aan haar zoon en mensen in haar omgeving. Een jaar later zet ze de motor soms weer aan, maar meer dan twintig keer zal dat nog niet zijn geweest. In de tussentijd wordt de lijst aan dingen die Abra doet voor het klimaat alleen maar langer.