Beweegredenen van Capelse bandenprikker blijven een mysterie: ‘Hij vindt iedereen gek’

Anne-Fay heeft een zwarte moeder, maar háár huid is wit: ‘Wie mij niet kent, ziet witte vrouw zich iets toe-eigenen’

Anne-Fay Kops (34) heeft een zwarte moeder, maar haar huid is wit. Ze duikt in haar zwarte familiegeschiedenis en legt de route van haar Surinaamse voorouders af in een zoektocht naar zichzelf. ,,Iemand die mij en mijn verhaal niet kent, ziet een witte vrouw zich iets toe-eigenen.”

