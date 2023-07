Hergebruik­te bestrating bevalt slecht: bewoners willen geen ‘B-keus en broddel­werk’

Een wijk bestraten met oude stenen, in de Operabuurt is niemand tegen hergebruik. Maar het resultaat vinden bewoners bedroevend. Stenen zijn kapot, liggen los of zijn verzakt. In één straat moet zelfs alles opnieuw. ,,Voor deze klus zag het er hier een stuk beter uit.”