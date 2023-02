Bewoners zijn vocht, tocht en kou in flat zat: ‘We krijgen geen antwoord, laat staan oplossingen’

Jaar na storm nog steeds kapot dak: ‘Dán corona, dán de oorlog in Oekraïne en dán hoge energie­prij­zen’

Bijna een jaar geleden liet een verschrikkelijke storm een spoor van vernieling achter. Is alle schade nu hersteld? Niet in de Rotterdamse wijk Vreewijk, want op het dak van Astrid Moerman ontbreken nog steeds achttien dakpannen. Ze is helemaal klaar met de verhuurder, zegt ze.

1 februari