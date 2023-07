Buurtbewoner start anonieme petitie om hond het zwijgen op te leggen: ‘Woongenot wordt aangetast’

Uit de hand gelopen ripdeal: twee mannen krijgen celstraf, derde vrijuit

Twee mannen zijn woensdag veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf voor hun rol bij een ripdeal op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. Daarbij werd door partijen over en weer geschoten, maar raakte niemand gewond. Wel belandde een kogel in een pand van een bedrijf in uitvaartkisten.