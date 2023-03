500 euro vindersloon Henk ‘ernstig in problemen’: Albert Heijn-tas boordevol belangrij­ke papieren gestolen uit zijn auto

Hij heeft er vijfhonderd euro voor over. Een boodschappentas boordevol met belangrijke papieren van Henk Kreuger (68) uit Gouda is sinds tien dagen spoorloos. Gestolen uit de auto, zegt hij. Voor de eerlijke vinder ligt een grote beloning klaar. ,,Ik zit sindsdien ernstig in de problemen.”