Coverbands in Capels podium CAPSLOC, maar vooral lokaal talent: ‘Cultuur verrijkt je geest’

Coverbands van Fleetwood Mac en The Rolling Stones en de échte Toontje Lager staan komend theaterseizoen in CAPSLOC in Capelle aan den IJssel. Maar, zegt Daniël van Nes van het pop- en cultuurpodium, het is vooral bedoeld voor Capels talent. Zo was CAPSLOC een springplank voor de muzikale carrière van Ronnie Flex.