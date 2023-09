Een Molukse wijk is niet iets uit een geschiedenisboek, weet Nina (27). Net als het Molukse trauma

Man schrikt na raken elektrici­teits­ka­bel tijdens snoeien en zaagt in eigen arm

Een man is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens snoeiwerkzaamheden aan de Moezelweg in de Europoort. Volgens de brandweer raakte een van de takken een hoogspanningskabel en zaagde de man door de schrik per ongeluk in zijn arm.