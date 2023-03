Energieklusser jaagt Koning Winter de Capelse huizen uit: ‘Scheelt zo 285 euro op je rekening’

Het kan weer: fietsjes, stepjes en hoepels lenen bij de Duimdrop­con­tai­ners

Kinderen kunnen weer fietsjes, stepjes en hoepels lenen bij twee speelcontainers in Rotterdam-Delfshaven. De gemeente bezuinigde de Duimdropcontainers weg en sindsdien was het stiller op de pleinen. ‘We konden alleen voetballen of tikkertje spelen.’