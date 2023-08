indebuurt.nl Tijdens deze avond uit lijkt het net of je op 4 festivals tegelijk bent

Bezoek je deze zomer Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret, Pinkpop en Lowlands? Gezien de prijzen en populariteit is de kans klein dat je ze alle vier kunt aftikken. Gelukkig komt Rotown met een klapper van een feest.