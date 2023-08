Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Capelle aan den IJssel vandaag

indebuurt.nl Mysterie opgelost: deze tekst staat in het water van de Westersin­gel

Zijn de luchtbellen in het water van de Westersingel (bij het Kruisplein) jou wel eens opgevallen? Er is daar niemand aan het snorkelen, maar de bellen vormen het kunstwerk Formula B. Vanaf het beeldenterras is er een zin te lezen en wij zochten uit wat er precies geschreven staat.