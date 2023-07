Greetje en Ton willen niet zeuren, maar het gaat hier om de veiligheid van de flat: ‘We zetten ons in’

Dobro dosli Luka, welkom in Rotterdam

Het was Feyenoord Festival in Rotterdam, maar mijn oudste zoon en ik waren ver weg op een andere missie. In het land van zijn moeder, Kroatië, bezochten we de Feyenoord-Ajax van daar, de klassieker tussen Dinamo uit Zagreb en Hajduk uit Split. De wedstrijd vond plaats op historische grond.