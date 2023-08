Grote zorgen bij Stint-directeur na ongeluk met kinderen: ‘We zijn een organisatie met een trauma’

Edward zit in een rolstoel en wil een nieuwe uitdaging voor zichzelf, dus beklimt hij de Kilimanja­ro

De Kilimanjaro in Tanzania: het is een van de bekendste bergen ter wereld. Hij is bijna 6000 meter hoog, wat voor veel klimmers al een hele uitdaging is. Edward Maalouf (54) houdt wel van zo'n uitdaging en wil dit eind dit jaar ook doen, alleen dan in zijn rolstoel. ,,Ik wil laten zien wat er mogelijk is.”