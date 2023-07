Het rattenhotel is een succes, maar er is meer nodig om van een plaag af te komen

Rotterdam­se politie zoekt bejaarde man die schaapher­ders­hond raakte en doorreed

De politie is op zoek naar de man die maandagochtend tussen 12.10 en 12.30 uur op de Ringdijk ter hoogte van Plaswijckpark in Rotterdam-Noord de hond van een schaapsherder aanreed en is doorgereden. Hij bestuurde een witte of crèmekleurige Hyundai i10.