Hond Duman na dodelijk bijtincident niet terug naar zijn baas

Zorgen bij buren: hond in beslag genomen na bijtinci­dent, nu heeft baas nieuw dier van hetzelfde ras

Opnieuw zorgt een hond voor onrust in de Capelse wijk Schollevaar. Drie weken geleden werd de Anatolische herder van Tom Timmer in beslag genomen nadat het dier een andere hond had doodgebeten. Maar nu heeft hij een nieuwe hond van hetzelfde ras. Dat zorgt voor beroering in de wijk.