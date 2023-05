Lekker weer in Capelle aan den IJssel vandaag

Asielzoe­kers mogen een half jaar langer blijven in Krimpen: ‘Voorkomen dat ze buiten moeten slapen’

De 150 vluchtelingen die zijn ondergebracht op het asielschip Alemannia in de Sliksloothaven in Krimpen aan den IJssel mogen daar tot 15 december blijven. In principe zou dat tot 1 juli zijn, maar gezien het tekort aan opvangplakken én op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is besloten de termijn te verlengen.