Man bedreigt kassamedewerker van bouwmarkt met vuurwapen, maar vlucht zonder buit

De politie kreeg rond 08.00 uur een melding van een overval in Capelle aan den IJssel. Uit voorzorg werd de bouwmarkt ontruimd, omdat de politie niet zeker wist of de man was gevlucht of zich in het pand had verstopt. Binnen werd niemand aangetroffen. De man is zonder buit gevlucht in de richting van Nieuwerkerk aan den IJssel.