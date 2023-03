Minder WW-uitkeringen in Capelle aan den IJssel

met video Man (46) gewond na schietpar­tij in woning waar ook vier kinderen waren, 43-jarige vrouw aangehou­den

Een 46-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een schietpartij in een woning aan de Maria Danneelserf in Capelle aan den IJssel. In de woning waren ook vier kinderen aanwezig. Het Team Parate Eenheid van de politie heeft een 43-jarige vrouw aangehouden.