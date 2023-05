Op het eerste gezicht hebben de lakens wat vrolijks, maar de boodschap is serieus: flat is het helemaal zat

Moederdag, maar wat als mama is overleden? Zo ga je op deze beladen dag om met dit gemis

Om Moederdag kom je niet heen: overal waar je kijkt, zijn verwijzingen of reclames met blije kinderen en vrolijke moeders. En dat kan pijnlijk zijn als je moeder niet meer in leven is. Speciaal voor die mensen is er in Alphen zondag een plek om naartoe te gaan.