Een kijkje in de hoofden van tien vrouwen tegelijk, dat is wat Maj in haar debuutro­man doet

Tien vrouwen gaan een weekendje weg. Dat doen ze als voetbalteam elk jaar. Ditmaal verloopt het echter net iets anders. Het is Maj B. Henriksons (66) insteek voor haar debuutroman ‘Anders bekeken’, die vrijdag verschijnt. Het smaakt de Rotterdamse naar meer. Twee vervolgdelen zitten al in de pijplijn. ,,Het was een soort geheugentraining.”