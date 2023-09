Sinds kort mogen twee ogen op 1 dag geopereerd worden in Nederland, in dit ziekenhuis kan dat

indebuurt.nl Vaarwel octopus! O'Pazzo heeft na 23 jaar een nieuwe houtoven

De kans is groot dat je een keer een pizza hebt gegeten uit de octopus van O’Pazzo. De houtoven met mozaïek deed al 23 jaar trouwe dienst in het bekende restaurant op de Mariniersweg. Vanwege slijtage moest het icoon weg en daar is een extravagant exemplaar voor teruggekomen.