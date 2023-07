Stevige buien met fors onweer in Capelle aan den IJssel vandaag

indebuurt.nl Honderden Rotterdam­mers op één kleed: je kunt eten tijdens De Grote Picknick op Zuid

De zomervakantie is nog maar net begonnen, maar het is nu al bekend hoe je hem straks kunt afsluiten. Op zondag 20 augustus vindt namelijk De Grote Picknick op Zuid plaats. Samen met een heleboel andere Rotterdammers geniet je in het Zuiderpark van een gezellige lunch.