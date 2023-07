Thuisbehandeling van ‘gele baby’s’ heeft veel voordelen

SNC test zelf op blauwalg in Schollebos

Stichting Natuurvrienden Capelle (SNC) is deze week begonnen met het zelf testen op aanwezigheid van blauwalg in het water bij het hondenstrandje in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en de gemeente Capelle testen daar niet.