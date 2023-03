Twijfels bij duurzame ambities Capelle: ‘Met tochtstripje hier en ventilatortje daar red je het niet’

Winkelcen­trum vol dichtge­plak­te etalages in Krimpen: ‘Het is nu niet heel aantrekke­lijk om erheen te gaan’

De boekhandel sluit en dat betekent weer een winkel minder in De Crimpenhof. De leegstand van winkelpanden in Krimpen aan den IJssel ligt structureel hoger dan in omliggende gemeenten. Is dat reden tot zorg?