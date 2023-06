Vandaag lekker weer in Capelle aan den IJssel

Ruim 200 vluchtelin­gen opgevangen in asielzoe­kers­cen­trum De Molenwiek in Gouda

Ruim tweehonderd bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in asielzoekerscentrum De Molenwiek aan de Groningenweg in Gouda. Ook is er tijdelijk onderdak gegeven aan 48 vluchtelingen die zonder paspoort naar Nederland kwamen.