Waterspeeltuin Schollebos straks ook geschikt voor kinderen in een rolstoel

GROENE HART IN... Mensen stonden in rijen voor de deur, toch kwam er een einde aan deze populaire Bazar: dit is waarom

Bijna ieder dorp had vroeger een jaarlijkse bazar of rommelmarkt waar het hele dorp op afkwam. Maar er zijn er steeds minder. Ook de bekende Bazar in de Dorpskerk van Moordrecht is er sinds 2019 niet meer. Om diverse redenen.