Wie wel wat troost kan gebruiken, krijgt een warme deken van de ‘hakende oma’s’

Gezellig­heids­dier Janny (81) kwam door corona in een diep en donker dal: ‘Je stompte af’

Diep en donker was het dal waarin de 81-jarige Janny van den Boom zat. Janny, die eerder een actief ‘gezelligheidsdier’ was, raakte door corona in een sociaal isolement. Het virus kreeg ze niet, maar de dagen dat ze niet uit haar bed kwam van lamlendigheid waren talrijk. Sinds een maand of twee pakt ze het leven echter weer zo gretig als ze kan op. Maar dat was niet vanzelfsprekend, weten twee Capelse ouderencoaches.