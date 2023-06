Zege HBC 2 op CVV Zwervers 2

In hermetisch afgesloten cel speelde zich een drama af: Nigel (24) werd toegeta­keld en overleed

Op afschuwelijke wijze is de 24-jarige Nigel Hill in de cel van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel toegetakeld. Dat blijkt tijdens de eerste rechtszitting. Zijn celgenoot, veroordeeld tot celstraf en tbs voor een eerdere moord, zou hem hebben geslagen, gestompt, verstikt en gewurgd. Mogelijk met een televisiekabel. De verdachte stelt dat ‘zijn psychose hem overnam’.