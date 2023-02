Zorgen in Capelle om kinderen die in psychische problemen raken: ‘We proberen dit te voorkomen’

Het aantal Capelse kinderen met een hoog risico op psychische problemen is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het rapport ‘Hoe gaat het met de kinderen in Capelle aan den IJssel’, gebaseerd op vragenlijsten die door hun ouders zijn ingevuld. In 2018 viel nog 7 procent in die categorie, nu 13 procent. Het college noemt die ontwikkeling ‘zorgelijk’.