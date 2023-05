Aantal winkels in Castricum vorig jaar toegenomen

Het aantal fysieke winkels in Castricum is vorig jaar gestegen met 4,7 procent ten opzichte van 2021. Op de eerste dag van vorig jaar telde de gemeente ongeveer 180 winkels. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal fysieke winkels is in ruim de helft van de gemeenten toegenomen. Op Vlieland nam het aantal winkels het sterkst toe. Ook in Bergen (Limburg) en Renswoude (Utrecht) was een grote stijging te zien, al gaat het in absolute cijfers om een relatief klein aantal. In de gemeenten Lopik, Oostzaan, Westervoort en Blaricum nam het aantal winkels het sterkst af.

Eerste stijging sinds 2010

Nederland had op 1 januari vorig jaar 83.800 winkels, dat is 655 meer dan het jaar ervoor. In negen van de tien grootste gemeenten werden er vorig jaar meer winkellocaties geteld dan in 2021. Het aantal fysieke winkels is daarmee voor het eerst sinds 2010 toegenomen.

Ondanks de stijging waren er in Nederland vorig jaar op 1 januari zeker 13 duizend minder winkels dan tijdens de piek in 2010. Op het hoogtepunt van het aantal winkelvestigingen telde ons land nog meer dan 97.000 winkels.

Het grootste deel van het Nederlandse winkellandschap bestaat volgens het CBS uit kledingwinkels (ruim 16 procent), gevolgd door winkels in huishoudelijke artikelen en supermarkten (ieder 8 procent). Het aantal winkels in de voedingssector nam vorig jaar het sterkst toe, het aantal boekwinkels liep het hardste terug.

Winkeldiefstallen

In totaal werden er in 2022 in ons land 40.143 winkeldiefstallen gerapporteerd. De gemeenten met de meeste winkeldiefstallen per 1000 inwoners in 2022 zijn Westerwolde, Zutphen, Arnhem, Zwolle en Leeuwarden. Westerwolde is koploper met 9,8 winkeldiefstallen per 1000 inwoners, Zutphen volgt met een gemiddelde van 5,4 diefstallen. Arnhem en Zwolle staan op een gedeelde derde plaats met vijf winkeldiefstallen per 1000 inwoners. Leeuwarden maakt de top vijf compleet met 4,9 winkeldiefstallen.

Over dit onderzoek

Deze analyse is gemaakt op basis van cijfers van het CBS. Het gaat om het aantal fysieke winkelvestigingen op 1 januari 2022 en 1 januari 2021. Het CBS maakt bij het delen van de cijfers de kanttekening dat het aantal winkels per gemeente is afgerond op vijftallen. Wel heeft het CBS de procentuele stijging of daling op basis van de onafgeronde aantallen berekend en gedeeld. Deze zijn dus wel in het artikel en op de kaart te zien.