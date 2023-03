De prijs voor een gehandicaptenparkeerkaart verschilt enorm per gemeente: dit betaal je in Castricum

Rechtbank doet uitspraak in zaak over aanslagen op Poolse supermark­ten, celstraf­fen tot negen jaar geëist

De rechtbank in Alkmaar doet vanochtend uitspraak in de zaak over een serie aanslagen op Poolse supermarkten. Tegen de vijf verdachten heeft het Openbaar Ministerie in januari celstraffen tot negen jaar geëist.