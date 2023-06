Enquête: meer dan duizend inwoners van Castricum hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Meer dan vierhon­derd leerlingen in Castricum wachten op uitslag eindexamen

Een kleine 200.000 middelbare scholieren hoort woensdag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen of dat ze wellicht nog een herexamen moeten doen. In Castricum begonnen dit schooljaar 425 leerlingen aan hun laatste jaar, blijkt uit cijfers van uitvoeringsinstantie DUO. Bij wie kan straks de vlag uit?