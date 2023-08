indebuurt.nl Ciao bella! 4 x genieten van Italië in Amsterdam

Goed nieuws: voor echte Italiaanse sferen, hoef je niet in een vliegtuig of uren met de trein, je vindt het gewoon in onze fijne stad. In Amsterdam vind je op een hoop plekken échte stukjes Italië terug. Pizza, ijs, wijn, pasta, alles komt voorbij.