indebuurt.nl Dakterras Amsterdam: 7 x hier borrel je met het allerbeste uitzicht over de stad

Het is zomer! Dat betekent genieten van het zonnetje, een ijskoud drankje in je hand en chillen op het terras. Maar wat nou als je daarbij ook nog eens een prachtig uitzicht over de stad hebt? Precies! Borrelen op een dakterras in Amsterdam dus. Wij zetten zeven toffe dakterrassen in Amsterdam voor je op een rijtje.