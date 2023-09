Hogere accijns op sigaretten: meer dan drieduizend inwoners Castricum geraakt

Spektakel in Noorwegen: AZ via strafschop­pen­se­rie alsnog naar groepsfase Conference League

AZ heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League door een zege op SK Brann in het Noorse Bergen. De Alkmaarders moesten daarvoor heel diep gaan en hadden er zelfs een lange strafschoppenserie voor nodig, nadat het bij 3-3 was gebleven in verlenging.