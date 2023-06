Lekker weer in Castricum vandaag

indebuurt.nl Wil je zien! Harry Styles gespot in hartje Amsterdam

Harry Styles loopt hard langs de grachten in Amsterdam. WAT? Ja, het is echt waar. Wees dus niet getreurd als je Harry niet hebt kunnen zien tijdens zijn Love On Tour wereldtournee in de Johan Cruijff ArenA. Je kan hem deze dagen gewoon tegen het lijf lopen in de straten van Amsterdam blijkt uit onderstaande video en foto.