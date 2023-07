Stralend zonnig weer in Castricum vandaag

Borussia Dortmund haakt om sportieve redenen af in strijd om handteke­ning Ajacied Edson Álvarez

Edson Álvarez zet zijn carrière niet voort bij Borussia Dortmund. De transfer van de Ajacied, die weken in de lucht hing, is geklapt op sportieve gronden. Trainer Edin Terzic geeft er toch de voorkeur aan komend seizoen verder te gaan met Emre Can, die nog een jaar vastligt en een heel ander profiel heeft dan Álvarez.