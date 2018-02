Alles wat u moet weten over de 101 Madrileense CL-goals van Ronaldo

Na zijn twee treffers tegen PSG is Cristiano Ronaldo (33 jaar) de eerste voetballer ooit met meer dan honderd Champions League-doelpunten in dienst van één club. Wat u moet weten over de 101 goals op het miljoenenbal van de Portugese aanvaller van Real Madrid.

Met de door hem benutte penalty tegen Paris St-Germain en een tweede doelpunt met zijn knie staat Cristiano Ronaldo nu op 116 goals in de Champions League. Vijftien van die doelpunten maakte hij als jonkie in dienst van Manchester United, de overige 101 in dienst van Real Madrid. Daarmee is hij dus de eerste speler met meer dan 100 Champions League-treffers in dienst van één club, maar Lionel Messi zit hem op de hielen.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo – Real Madrid: 101 goals

Lionel Messi – Barcelona: 97

Raúl – Real Madrid: 66

Alessandro Del Piero – Juventus: 42

Karim Benzema – Real Madrid: 41

Thomas Müller – Bayern München: 40

Didier Drogba – Chelsea: 36

Ruud van Nistelrooy – Manchester United: 35

Thierry Henry – Arsenal: 35

Wayne Rooney – Manchester United: 30

Raul Gonzalez met Cristiano Ronaldo in 2010.

Logischerwijs is recordbreker Ronaldo ook de meeste productieve speler van Real in Europa’s belangrijkste bekercompetitie. Met 101 doelpunten in slechts 95 wedstrijden blijft geen van de illustere galácticos ook maar in zijn spoor. Raúl, toch bepaald geen pannenkoek, kwam ‘slechts’ tot 66 treffers en had daar 130 CL-duels voor nodig. Karim Benzema is daarna de meest productieve Madrileen met 41 treffers in 80 duels op het miljoenenbal.

1 goal per 57 minuten

Met 11 goals in 7 wedstrijden is Ronaldo dit Champions League-seizoen bizar goed op dreef. Vooralsnog zit hij met 1 goal per 57 minuten nog net onder zijn beste seizoensgemiddelde uit 2013-2014, toen hij er in zijn meest trefzekere Champions League-jaar 17 maakte (1 goal per 58 minuten).

Dodelijk in ‘de zestien’

Zoals het een echte goaltjesdief betaamt maakte Ronaldo het gros van zijn 101 Madrileense Champions League-treffers van binnen het zestien meter-gebied. Liefst 86 van zijn goals scoorde hij binnen de zestien en 15 doelpunten produceerde hij van grotere afstand. 13 van zijn goals kwamen uit een strafschop. En als pure specialist schoot hij 10 keer een directe vrije trap binnen in de Champions League.

Productiever na rust

Opvallend: in het kader van de Champions League scoorde Ronaldo voor rust beduidend minder dan na de rust. 44 keer tekende hij voor een goal in de eerste helft, 54 keer scoorde hij na de rust. En drie keer was hij trefzeker in een verlenging.

Altijd goed in het eigen Santiago Bernabeu.

Thuis op z’n best

Een doelpuntenmachine als Cristiano Ronaldo scoort altijd en overal, maar thuis in Madrid blijkt hij dan toch op z’n best. 45 keer scoorde hij op vreemde bodem. Drie goals tekende hij aan op neutrale bodem. En liefst 53 van zijn doelpunten vielen gewoon thuis in het immense Santiago Bernabéu, waar hij tegen PSG voor het oog van 78.158 voornamelijk Madrileense fans dus ook weer twee keer het vijandelijke net liet bollen.

Dodelijk met rechts

Een artiest als Cristiano Ronaldo voetbalt met heel zijn lichaam, getuige de snelle reflex met zijn knie bij de tweede treffer tegen PSG. Maar natuurlijk is hij vooral met zijn sterke rechterbeen trefzeker geweest in de Champions League-namens Real. 71 van zijn goals produceerde hij met rechts en slechts 17 met links. De andere 13 goals? Met het hoofd. Hoe ijdel de kopsterker Portugees ook is, voor een kopgoal mag zijn haar best in de war raken.

Trefzeker tegen Bayern.