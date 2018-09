Alweer 4-0, maar het gevoel is nu wel anders

Ook in het Camp Nou lagen ze na afloop weer keurig klaar: de stapeltjes A4’tjes met de officiële wedstrijddata van de UEFA. Ze vertelden dat PSV tegen Barcelona tot 14 doelpogingen kwam. Dat was het meeste van alle verliezende teams op de eerste speelavond in deze CL.



Het was ook bijna twee keer zoveel als Feyenoord vorig jaar in zijn openingswedstrijd noteerde. Destijds schoot en kopte de kampioen van de eredivisie acht keer op doel tegen een ander topteam dat al zijn sterspelers opstelde, het Manchester City van Pep Guardiola.