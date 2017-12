Atalanta verslaat Lyon en pakt groepswinst

Memphis Depay werd in de 68ste minuut gewisseld bij Lyon, waar Kenny Tete op de bank bleef. De pas zestienjarige Willem Geubbels mocht wel invallen bij Olympique Lyon. Het Franse talent heeft een Nederlandse vader en zijn moeder is afkomstig uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij is nu de jongste speler ooit in de Europa League.